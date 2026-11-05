Emanuele Selva: Il Facocero della Criminalità Romana

Emanuele Selva, conosciuto con il soprannome di ‘Facocero’, è una figura di spicco nel panorama della criminalità romana. La sua notorietà è cresciuta nel tempo, rendendolo un nome ben noto non solo negli ambienti malavitosi, ma anche tra le forze dell’ordine e la popolazione. Questo articolo esplora la sua storia, le sue attività e il suo ruolo nella criminalità organizzata a Roma.

Chi è Emanuele Selva?

Nato e cresciuto a Roma, Emanuele Selva ha costruito la sua carriera criminale fin da giovane età. Il soprannome ‘Facocero’ gli è stato attribuito per il suo carattere duro e la sua presenza imponente. Selva si è fatto un nome nel mondo della criminalità grazie alla sua capacità di gestire operazioni complesse e spesso violente, guadagnandosi rispetto e timore tra i suoi pari.

Le Attività Criminali di Selva

Le attività di Selva sono variegate e spaziano dal traffico di droga all’estorsione. È noto per gestire una rete di operazioni illegali che si estendono ben oltre i confini della capitale, coinvolgendo altre regioni italiane e, in alcuni casi, anche operazioni internazionali. La sua abilità nel muoversi tra diverse attività criminali lo ha reso una figura centrale nella malavita romana.

Traffico di Droga

Una delle principali fonti di reddito per Selva è il traffico di droga. La sua organizzazione è nota per importare e distribuire sostanze stupefacenti su larga scala, utilizzando una rete ben strutturata di collaboratori e intermediari. Questo business ha permesso a Selva di accumulare ingenti somme di denaro e di rafforzare la sua posizione nel mondo criminale.

Estorsione e Protezione

Oltre al traffico di droga, Selva è coinvolto in attività di estorsione. È noto per offrire ‘protezione’ a vari esercizi commerciali nella capitale, in cambio di denaro. Questo modus operandi non solo garantisce un flusso costante di entrate, ma contribuisce anche a consolidare il suo controllo su determinati quartieri di Roma.

Il Ruolo di Selva nella Criminalità Romana

Il ruolo di Emanuele Selva nella criminalità romana è complesso e influente. Non è solo un esecutore di operazioni criminali, ma è anche un leader che organizza e dirige le attività di una rete di collaboratori. La sua influenza si estende a diversi livelli della malavita, rendendolo un punto di riferimento per molti altri criminali.

Le Forze dell’Ordine e la Caccia al Facocero

Le forze dell’ordine sono ben consapevoli delle attività di Selva e hanno avviato numerose operazioni per cercare di fermarlo. Tuttavia, la sua abilità nel sfuggire alla cattura e nel mantenere un profilo relativamente basso ha reso difficile il lavoro degli investigatori. Nonostante ciò, la polizia continua a monitorare attentamente le sue mosse, sperando di raccogliere prove sufficienti per incriminarlo definitivamente.

Impatto sulla Comunità e la Percezione Pubblica

La presenza di figure come Emanuele Selva ha un impatto significativo sulla comunità romana. Da un lato, la sua attività criminale contribuisce a un clima di paura e insicurezza. Dall’altro, la sua notorietà alimenta un certo fascino e curiosità tra la popolazione, che spesso segue le sue vicende attraverso i media.

In conclusione, Emanuele Selva rappresenta una delle figure più emblematiche della criminalità organizzata a Roma. La sua storia e le sue attività continuano a essere oggetto di interesse sia per le forze dell’ordine che per il pubblico, rendendolo un personaggio centrale nella narrazione della malavita romana.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli