Esplora i Tarocchi a Roma: Passeggiata Esoterica tra Storia e Mistero

Roma, la Città Eterna, è da sempre un luogo intriso di storia, cultura e mistero. Tra le sue strade antiche e i suoi monumenti iconici, si cela un mondo affascinante e poco conosciuto: quello dei tarocchi. Il 19 settembre 2026, gli appassionati di esoterismo e curiosi di ogni genere avranno l’opportunità di partecipare a un evento unico, una passeggiata esoterica che esplora il simbolismo e la storia dei tarocchi nella capitale.

Un Viaggio tra Simbolismo e Tradizione

I tarocchi, spesso associati alla divinazione, sono in realtà un complesso sistema simbolico che trova le sue radici nel Rinascimento italiano. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno immergersi in questo affascinante mondo, scoprendo come le carte siano state utilizzate nel corso dei secoli non solo per predire il futuro, ma anche come strumento di introspezione e crescita personale.

Itinerario della Passeggiata

L’evento avrà inizio nel cuore di Roma, con un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Tra i punti salienti, ci sarà una visita a Piazza Navona, dove i partecipanti potranno ammirare la Fontana dei Quattro Fiumi, ricca di simboli esoterici. La passeggiata proseguirà verso il Pantheon, un antico tempio romano che incarna perfettamente l’unione tra il mondo terreno e quello spirituale.

Esperti di Tarocchi e Storia

Ad accompagnare i partecipanti in questo viaggio saranno esperti di tarocchi e storici locali, pronti a svelare i segreti e le curiosità legate a ogni carta e a ogni luogo visitato. Grazie alle loro competenze, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dei tarocchi, comprendendo appieno il loro significato e il loro impatto nella cultura occidentale.

Un’Esperienza Interattiva

La passeggiata non sarà solo un’occasione per ascoltare e imparare, ma anche per interagire attivamente. I partecipanti avranno la possibilità di porre domande, partecipare a letture di tarocchi e condividere le proprie esperienze. Questo approccio interattivo renderà l’evento ancora più coinvolgente e memorabile.

Come Partecipare

Per partecipare alla passeggiata esoterica, è necessario prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati. Gli organizzatori hanno previsto diverse fasce orarie per permettere a tutti di vivere questa esperienza senza affollamenti, garantendo così un’atmosfera intima e rilassata.

Informazioni Utili

Data: 19 settembre 2026

19 settembre 2026 Luogo di partenza: Piazza Navona, Roma

Piazza Navona, Roma Durata: Circa 3 ore

Circa 3 ore Prezzo: €25 a persona

Perché Partecipare

Partecipare a questa passeggiata esoterica offre l’opportunità di vedere Roma da una prospettiva diversa, scoprendo angoli nascosti e storie affascinanti che spesso sfuggono ai turisti tradizionali. Inoltre, è un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dei tarocchi, comprendendo meglio il loro ruolo nella storia e nella cultura.

Conclusione: Un’Esperienza da Non Perdere

Che tu sia un appassionato di esoterismo o semplicemente curioso di scoprire qualcosa di nuovo, la passeggiata esoterica dedicata ai tarocchi a Roma è un evento imperdibile. Preparati a vivere un’avventura tra storia, simbolismo e mistero, in una delle città più affascinanti del mondo.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli