La Galleria Triphè di Roma si prepara ad accogliere una delle esposizioni d’arte più attese dell’anno: ‘Per Aspera ad Astra’. Questa mostra, in programma dal 26 novembre al 30 dicembre 2026, promette di offrire un viaggio artistico unico attraverso le opere di alcuni tra i più innovativi artisti contemporanei. Situata nel cuore della capitale, la Galleria Triphè è rinomata per la sua capacità di ospitare eventi culturali di grande rilievo, attirando appassionati d’arte e critici da tutto il mondo.

Un Tuffo nelle Opere d’Arte Contemporanea

Il tema della mostra, ‘Per Aspera ad Astra’, che significa ‘attraverso le difficoltà fino alle stelle’, è un invito a riflettere sul percorso dell’artista e dell’umanità stessa. Le opere esposte esplorano il concetto di sfida e crescita personale, attraverso una varietà di media, tra cui pittura, scultura e installazioni multimediali. Gli artisti partecipanti sono stati selezionati per la loro capacità di interpretare questo tema universale in modi innovativi e stimolanti.

Artisti in Mostra

Tra gli artisti presenti, spiccano nomi di rilievo del panorama artistico contemporaneo. Ognuno di loro porta una prospettiva unica, contribuendo a creare un dialogo tra le opere che è tanto vario quanto coeso. La diversità delle tecniche e dei materiali utilizzati rende la mostra un’esperienza sensoriale completa, in grado di coinvolgere il visitatore a più livelli.

Esperienza Interattiva

Una delle caratteristiche distintive di ‘Per Aspera ad Astra’ è la sua natura interattiva. I visitatori non sono semplici osservatori, ma vengono invitati a diventare parte integrante dell’esperienza artistica. Attraverso installazioni che coinvolgono direttamente il pubblico, la mostra stimola una riflessione attiva sul tema del superamento delle avversità.

Installazioni Multimediali: Le opere multimediali offrono un’esperienza immersiva, combinando suoni, luci e immagini per creare un ambiente che stimola i sensi.

Le opere multimediali offrono un’esperienza immersiva, combinando suoni, luci e immagini per creare un ambiente che stimola i sensi. Laboratori Creativi: Durante il periodo della mostra, saranno organizzati laboratori aperti al pubblico, dove i visitatori potranno sperimentare tecniche artistiche e creare le proprie opere.

Durante il periodo della mostra, saranno organizzati laboratori aperti al pubblico, dove i visitatori potranno sperimentare tecniche artistiche e creare le proprie opere. Incontri con gli Artisti: Sono previsti incontri e dibattiti con gli artisti partecipanti, offrendo un’opportunità unica per comprendere il loro processo creativo e le ispirazioni dietro le loro opere.

Informazioni Pratiche

La Galleria Triphè è facilmente raggiungibile e offre un ambiente accogliente e accessibile a tutti. Per chi desidera visitare la mostra, è consigliabile prenotare in anticipo, vista l’alta affluenza prevista. Gli orari di apertura sono dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Come Arrivare

La galleria si trova in una posizione centrale, facilmente accessibile con i mezzi pubblici. Le fermate della metropolitana e degli autobus nelle vicinanze consentono di raggiungere la location comodamente. Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze.

Conclusione: Un Evento da Non Perdere

‘Per Aspera ad Astra’ rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque ami l’arte contemporanea e desideri esplorare nuove forme di espressione artistica. La mostra non solo celebra il talento degli artisti coinvolti, ma invita anche i visitatori a riflettere sul proprio percorso di crescita personale. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica alla Galleria Triphè di Roma.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli