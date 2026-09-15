Extramondi 2026: Il Festival del Cinema Fantastico Indipendente a Roma

Dal 17 al 20 settembre 2026, Roma diventa il palcoscenico di un evento imperdibile per gli appassionati di cinema: Extramondi, il festival dedicato al cinema fantastico indipendente. Questo evento si propone di offrire una piattaforma ai registi indipendenti che operano nel genere fantastico, creando un punto d’incontro tra creatività, innovazione e passione per il cinema.

Un Festival Unico nel Suo Genere

Extramondi non è un semplice festival cinematografico; è un viaggio attraverso mondi inesplorati, un’esperienza che promette di trasportare il pubblico oltre i confini della realtà conosciuta. A differenza di altri festival, Extramondi si concentra esclusivamente sul cinema fantastico indipendente, offrendo una vetrina a opere che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra.

La Location: Un’Immersione nel Cuore di Roma

La scelta della location non è casuale. Roma, con la sua storia millenaria e il suo fascino senza tempo, rappresenta il luogo ideale per ospitare un festival che celebra l’immaginazione e la creatività. Gli eventi si svolgeranno in diverse location iconiche della città, permettendo ai partecipanti di godere non solo del cinema, ma anche delle bellezze della capitale italiana.

Programma del Festival

Il programma di Extramondi è ricco e variegato, pensato per soddisfare i gusti di tutti gli appassionati del genere. Durante i quattro giorni del festival, saranno proiettati film provenienti da tutto il mondo, selezionati per la loro originalità e capacità di sorprendere il pubblico.

Proiezioni di Film: Ogni giorno saranno presentati lungometraggi e cortometraggi che spaziano dalla fantascienza al fantasy, dall’horror al thriller soprannaturale.

Ogni giorno saranno presentati lungometraggi e cortometraggi che spaziano dalla fantascienza al fantasy, dall’horror al thriller soprannaturale. Incontri con i Registi: Un’occasione unica per interagire con i creatori delle opere, scoprendo i retroscena e le ispirazioni che hanno guidato la loro realizzazione.

Un’occasione unica per interagire con i creatori delle opere, scoprendo i retroscena e le ispirazioni che hanno guidato la loro realizzazione. Workshop e Masterclass: Sessioni formative tenute da esperti del settore, pensate per chi desidera approfondire le tecniche di regia e produzione nel cinema fantastico.

Un Focus sui Giovani Talenti

Extramondi pone particolare attenzione ai giovani talenti, offrendo loro la possibilità di mostrare il proprio lavoro a un pubblico più ampio e di entrare in contatto con professionisti del settore. Il festival rappresenta un trampolino di lancio per molti registi emergenti, contribuendo alla crescita e alla diversificazione del panorama cinematografico internazionale.

Come Partecipare a Extramondi 2026

Partecipare a Extramondi è semplice: i biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale del festival. È possibile scegliere tra diverse opzioni, dai pass giornalieri a quelli che coprono l’intera durata dell’evento, permettendo a tutti di vivere l’esperienza secondo le proprie preferenze.

Inoltre, per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, sono disponibili pacchetti VIP che includono accessi esclusivi a eventi speciali e incontri riservati con i protagonisti del festival.

Un Evento da Non Perdere

Extramondi 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del cinema fantastico. Che siate appassionati di fantascienza, fantasy o horror, questo festival offre qualcosa di unico e speciale per ciascuno di voi. Non perdete l’occasione di far parte di questa straordinaria avventura cinematografica.

Ulteriori Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sul programma, gli ospiti e le modalità di partecipazione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Extramondi. Qui troverete tutte le informazioni aggiornate e potrete iscrivervi alla newsletter per ricevere notizie e aggiornamenti in tempo reale.

Non dimenticate di seguire Extramondi sui social media per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e per interagire con altri appassionati del genere. Roma vi aspetta per una celebrazione del cinema fantastico che promette di essere indimenticabile.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli