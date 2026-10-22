Famiglie in Festa all’EUR di Roma: Un Weekend di Divertimento per Tutti

Il quartiere EUR di Roma si prepara ad accogliere un evento imperdibile dedicato a tutte le famiglie: ‘Famiglie in Festa’. Questo speciale appuntamento, programmato per il weekend del 24 e 25 ottobre, promette di trasformare l’EUR in un vivace centro di attività e divertimento per grandi e piccini. L’evento è stato progettato per offrire un’esperienza unica, combinando intrattenimento, cultura e opportunità di socializzazione, rendendolo un’ottima occasione per trascorrere del tempo di qualità con i propri cari.

Un Programma Ricco di Attività per Tutti

‘Famiglie in Festa’ è stato pensato per coinvolgere tutti i membri della famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Il programma include una vasta gamma di attività che spaziano dai laboratori creativi ai giochi all’aperto, dalle esibizioni artistiche ai momenti di relax. I bambini avranno la possibilità di partecipare a laboratori di pittura e scultura, mentre i genitori potranno godersi spettacoli di musica dal vivo e performance teatrali.

Attività per i Bambini

Laboratori Creativi: I più piccoli potranno esprimere la loro creatività attraverso attività di pittura, scultura e artigianato.

I più piccoli potranno esprimere la loro creatività attraverso attività di pittura, scultura e artigianato. Giochi all’Aperto: Spazi dedicati a giochi di squadra e attività ludiche per far divertire i bambini in sicurezza.

Spazi dedicati a giochi di squadra e attività ludiche per far divertire i bambini in sicurezza. Spettacoli di Marionette: Un classico intramontabile che incanterà i bambini di tutte le età.

Attività per Adulti

Musica dal Vivo: Band locali e artisti emergenti si esibiranno in concerti all’aperto.

Band locali e artisti emergenti si esibiranno in concerti all’aperto. Performance Teatrali: Spettacoli che spaziano dalla commedia al dramma, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione.

Spettacoli che spaziano dalla commedia al dramma, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione. Area Relax: Spazi dedicati al relax e alla socializzazione, ideali per fare nuove conoscenze.

Un’Occasione di Socializzazione e Condivisione

L’evento ‘Famiglie in Festa’ non è solo un’opportunità di divertimento, ma anche un momento di incontro e condivisione. Sarà possibile incontrare altre famiglie, scambiare esperienze e creare nuove amicizie. L’atmosfera accogliente e la varietà di attività proposte renderanno questo evento un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Come Partecipare a ‘Famiglie in Festa’

Partecipare all’evento è semplice e accessibile a tutti. L’ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione anticipata. Tuttavia, è consigliabile arrivare presto per assicurarsi un posto nelle attività più popolari. L’evento si terrà all’aperto, quindi è consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle condizioni meteorologiche del giorno.

Informazioni Utili per i Visitatori

L’evento si svolgerà presso il parco dell’EUR, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze. Inoltre, saranno presenti punti ristoro dove sarà possibile acquistare cibo e bevande, con opzioni adatte a tutte le esigenze alimentari.

Un Weekend da Non Perdere

‘Famiglie in Festa’ rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza memorabile insieme ai propri cari. Con un programma ricco di attività, un ambiente accogliente e la possibilità di incontrare nuove persone, questo evento è destinato a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle famiglie romane. Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario weekend all’insegna del divertimento e della condivisione.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli