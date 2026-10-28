Scopri Controstorie Lab: Slam Poetry FLINTA a Roma, un Evento Unico
Il Controstorie Lab si prepara a portare una ventata di freschezza culturale a Roma. Questo evento, che si terrà dal 26 al 29 novembre 2026, è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di poesia e cultura. Organizzato presso l’Olympia, il Controstorie Lab si concentra sulla slam poetry e sulla cultura FLINTA, un acronimo che rappresenta donne, persone lesbiche, intersessuali, non binarie, trans e agender.
Un Evento Dedicato alla Slam Poetry
La slam poetry è un genere che combina poesia e performance, offrendo un’esperienza unica sia per i partecipanti che per il pubblico. L’evento di Roma promette di essere un punto di incontro per poeti emergenti e affermati, offrendo loro una piattaforma per esprimere le proprie storie e idee. La slam poetry è nota per la sua capacità di affrontare temi sociali e personali, creando un dialogo potente e coinvolgente.
Focus sulla Cultura FLINTA
Il Controstorie Lab non è solo un evento di poesia, ma anche una celebrazione della cultura FLINTA. Questo acronimo, che sta per donne, persone lesbiche, intersessuali, non binarie, trans e agender, rappresenta una comunità diversificata e inclusiva. L’evento mira a promuovere la visibilità e il riconoscimento di queste identità, offrendo uno spazio sicuro e accogliente per l’espressione artistica e culturale.
Programma e Attività
Durante i quattro giorni del Controstorie Lab, i partecipanti potranno godere di una varietà di attività. Oltre alle performance di slam poetry, ci saranno workshop, tavole rotonde e discussioni su temi rilevanti per la comunità FLINTA. Queste attività offrono l’opportunità di approfondire la comprensione delle diverse esperienze e di costruire connessioni significative tra i partecipanti.
- Workshop di Slam Poetry: Impara le tecniche e le strategie per migliorare le tue performance poetiche.
- Tavole Rotonde: Partecipa a discussioni su temi cruciali come l’inclusione, l’identità e la rappresentazione.
- Spettacoli Serali: Goditi le esibizioni di poeti di talento provenienti da tutto il mondo.
Importanza dell’Inclusività
L’inclusività è al centro del Controstorie Lab. L’evento si impegna a creare un ambiente accogliente per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale. Questo impegno verso l’inclusività non solo arricchisce l’esperienza dell’evento, ma contribuisce anche a promuovere una società più equa e giusta.
Come Partecipare
Se sei interessato a partecipare al Controstorie Lab, ci sono diverse opzioni disponibili. È possibile registrarsi online per le diverse attività e spettacoli. Assicurati di prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni sull’evento e su come partecipare, visita il sito ufficiale del Controstorie Lab.
Conclusione: Un’Esperienza da Non Perdere
Il Controstorie Lab a Roma rappresenta un’opportunità unica per esplorare la slam poetry e la cultura FLINTA in un contesto inclusivo e stimolante. Che tu sia un poeta, un appassionato di cultura o semplicemente curioso, questo evento offre qualcosa per tutti. Non perdere l’occasione di far parte di questa esperienza straordinaria dal 26 al 29 novembre 2026.