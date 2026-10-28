Scopri Controstorie Lab: Slam Poetry FLINTA a Roma, un Evento Unico

Il Controstorie Lab si prepara a portare una ventata di freschezza culturale a Roma. Questo evento, che si terrà dal 26 al 29 novembre 2026, è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di poesia e cultura. Organizzato presso l’Olympia, il Controstorie Lab si concentra sulla slam poetry e sulla cultura FLINTA, un acronimo che rappresenta donne, persone lesbiche, intersessuali, non binarie, trans e agender.

Un Evento Dedicato alla Slam Poetry

La slam poetry è un genere che combina poesia e performance, offrendo un’esperienza unica sia per i partecipanti che per il pubblico. L’evento di Roma promette di essere un punto di incontro per poeti emergenti e affermati, offrendo loro una piattaforma per esprimere le proprie storie e idee. La slam poetry è nota per la sua capacità di affrontare temi sociali e personali, creando un dialogo potente e coinvolgente.

Focus sulla Cultura FLINTA

Il Controstorie Lab non è solo un evento di poesia, ma anche una celebrazione della cultura FLINTA. Questo acronimo, che sta per donne, persone lesbiche, intersessuali, non binarie, trans e agender, rappresenta una comunità diversificata e inclusiva. L’evento mira a promuovere la visibilità e il riconoscimento di queste identità, offrendo uno spazio sicuro e accogliente per l’espressione artistica e culturale.

Programma e Attività

Durante i quattro giorni del Controstorie Lab, i partecipanti potranno godere di una varietà di attività. Oltre alle performance di slam poetry, ci saranno workshop, tavole rotonde e discussioni su temi rilevanti per la comunità FLINTA. Queste attività offrono l’opportunità di approfondire la comprensione delle diverse esperienze e di costruire connessioni significative tra i partecipanti.

Workshop di Slam Poetry: Impara le tecniche e le strategie per migliorare le tue performance poetiche.

Impara le tecniche e le strategie per migliorare le tue performance poetiche. Tavole Rotonde: Partecipa a discussioni su temi cruciali come l’inclusione, l’identità e la rappresentazione.

Partecipa a discussioni su temi cruciali come l’inclusione, l’identità e la rappresentazione. Spettacoli Serali: Goditi le esibizioni di poeti di talento provenienti da tutto il mondo.

Importanza dell’Inclusività

L’inclusività è al centro del Controstorie Lab. L’evento si impegna a creare un ambiente accogliente per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale. Questo impegno verso l’inclusività non solo arricchisce l’esperienza dell’evento, ma contribuisce anche a promuovere una società più equa e giusta.

Come Partecipare

Se sei interessato a partecipare al Controstorie Lab, ci sono diverse opzioni disponibili. È possibile registrarsi online per le diverse attività e spettacoli. Assicurati di prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni sull’evento e su come partecipare, visita il sito ufficiale del Controstorie Lab.

Conclusione: Un’Esperienza da Non Perdere

Il Controstorie Lab a Roma rappresenta un’opportunità unica per esplorare la slam poetry e la cultura FLINTA in un contesto inclusivo e stimolante. Che tu sia un poeta, un appassionato di cultura o semplicemente curioso, questo evento offre qualcosa per tutti. Non perdere l’occasione di far parte di questa esperienza straordinaria dal 26 al 29 novembre 2026.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli