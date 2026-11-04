Scopri la Magia di Roald Dahl al Cinema Troisi: Un Viaggio Cinematografico Imperdibile

Il Cinema Troisi di Roma si prepara ad accogliere una rassegna cinematografica unica, dedicata a uno degli autori più amati della letteratura per ragazzi: Roald Dahl. Dal 8 novembre al 27 dicembre 2026, gli appassionati di cinema e letteratura avranno l’opportunità di immergersi nel mondo fantastico di Dahl attraverso una selezione di film che hanno saputo catturare la magia e l’immaginazione dei suoi racconti.

Un Omaggio a Roald Dahl

Roald Dahl è stato un autore britannico che ha saputo conquistare il cuore di milioni di lettori in tutto il mondo. Con storie intrise di fantasia, umorismo e spesso un pizzico di oscurità, Dahl ha creato un universo letterario unico, popolato da personaggi indimenticabili. La rassegna al Cinema Troisi non solo celebra il suo contributo alla letteratura, ma offre anche una nuova prospettiva attraverso le trasposizioni cinematografiche delle sue opere.

Film in Programma

Tra i film in programma, gli spettatori potranno godere di classici come “La Fabbrica di Cioccolato”, “Matilda 6 mitica” e “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”. Ogni pellicola rappresenta un viaggio unico nel mondo di Dahl, dove il fantastico si mescola con la realtà in modi sorprendenti e spesso commoventi.

La Fabbrica di Cioccolato: Un’avventura dolce e amara che segue il giovane Charlie Bucket nel suo viaggio all’interno della misteriosa fabbrica di Willy Wonka.

Un’avventura dolce e amara che segue il giovane Charlie Bucket nel suo viaggio all’interno della misteriosa fabbrica di Willy Wonka. Matilda 6 mitica: La storia di una bambina straordinaria dotata di poteri telecinetici, che usa la sua intelligenza e la sua forza per cambiare la sua vita e quella degli altri.

La storia di una bambina straordinaria dotata di poteri telecinetici, che usa la sua intelligenza e la sua forza per cambiare la sua vita e quella degli altri. Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: Un racconto di amicizia e coraggio tra una giovane orfana e un gigante dal cuore d’oro.

Un’Esperienza per Tutte le Età

La rassegna al Cinema Troisi è pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. Le storie di Roald Dahl, pur essendo spesso rivolte a un pubblico giovane, contengono livelli di lettura che possono essere apprezzati anche dagli adulti. Questa caratteristica rende la rassegna un’occasione perfetta per famiglie, gruppi di amici e anche per chi desidera riscoprire i propri film preferiti su grande schermo.

Dettagli Pratici

Il Cinema Troisi, situato nel cuore di Roma, offre una cornice ideale per questa celebrazione cinematografica. Con una programmazione che si estende per quasi due mesi, gli spettatori avranno molteplici occasioni per assistere ai film in cartellone. Inoltre, il cinema offre servizi moderni e confortevoli, garantendo un’esperienza di visione piacevole e coinvolgente.

Perché Partecipare

Partecipare a questa rassegna significa non solo godere di film di qualità, ma anche entrare in contatto con il mondo di Roald Dahl in un modo nuovo e stimolante. Ogni proiezione rappresenta un’opportunità per riflettere sui temi universali delle sue storie, come l’amicizia, il coraggio e la lotta contro le ingiustizie.

Eventi Collaterali

Oltre alle proiezioni, il Cinema Troisi organizzerà una serie di eventi collaterali, tra cui discussioni post-film, workshop per bambini e incontri con esperti di cinema e letteratura. Questi eventi offrono un valore aggiunto, permettendo ai partecipanti di approfondire la comprensione delle opere di Dahl e di condividerne le esperienze con altri appassionati.

Conclusione: Un’Occasione da Non Perdere

La rassegna dedicata a Roald Dahl al Cinema Troisi rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema e della letteratura. Con una selezione di film che celebrano la genialità di Dahl e una serie di eventi che arricchiscono l’esperienza, questa iniziativa promette di essere uno dei momenti culturali più significativi dell’anno. Non perdete l’opportunità di vivere la magia di Roald Dahl sul grande schermo e di condividere questa esperienza con amici e familiari.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli