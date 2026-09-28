L’Ottobrata Monticiana 2026 è un evento imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nelle tradizioni romane. Questa celebrazione annuale, che si terrà il 9 ottobre, è un’opportunità unica per vivere una giornata all’insegna della musica, della convivialità e della scoperta delle radici storiche del Rione Monti, uno dei quartieri più affascinanti di Roma.

Un Viaggio nel Cuore di Roma con Traindeville

Tra i protagonisti dell’Ottobrata Monticiana 2026 ci sarà Traindeville, un duo musicale noto per la sua capacità di mescolare sonorità folk, world music e tradizione italiana. La loro esibizione promette di essere uno dei momenti più attesi della giornata, offrendo al pubblico una performance che unisce musica e narrazione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Chi Sono i Traindeville?

Traindeville è un progetto musicale nato dall’incontro tra due talentuosi artisti: Ludovica Valori e Paolo Camerini. La loro musica è un viaggio attraverso mondi sonori diversi, che spazia dai ritmi balcanici alle melodie mediterranee, passando per influenze klezmer e swing. La loro capacità di raccontare storie attraverso la musica li rende unici nel panorama musicale contemporaneo.

L’Ottobrata Monticiana: Un Evento Ricco di Tradizione

L’Ottobrata Monticiana è molto più di un semplice evento musicale. È una celebrazione delle tradizioni romane, un’occasione per riscoprire le radici culturali di Roma attraverso attività che coinvolgono tutta la comunità. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a laboratori artigianali, degustazioni di prodotti tipici e visite guidate alla scoperta dei luoghi storici del Rione Monti.

Attività e Attrazioni per Tutti i Gusti

Laboratori Artigianali: Scopri le tecniche tradizionali di lavorazione della ceramica e del legno.

Scopri le tecniche tradizionali di lavorazione della ceramica e del legno. Degustazioni Gastronomiche: Assapora i piatti tipici della cucina romana, dai supplì alla coda alla vaccinara.

Assapora i piatti tipici della cucina romana, dai supplì alla coda alla vaccinara. Visite Guidate: Esplora i tesori nascosti del Rione Monti con guide esperte.

Perché Partecipare all’Ottobrata Monticiana 2026?

Partecipare all’Ottobrata Monticiana significa vivere un’esperienza autentica, che unisce il piacere della scoperta culturale alla gioia della condivisione. È un’occasione per incontrare persone nuove, ascoltare buona musica e gustare piatti deliziosi, il tutto immerso nella splendida cornice di uno dei quartieri più storici di Roma.

Un’Esperienza per Tutte le Età

L’evento è pensato per essere adatto a tutte le età. Le famiglie possono godere di attività pensate per i più piccoli, mentre gli adulti possono approfittare delle degustazioni e delle esibizioni musicali. L’Ottobrata Monticiana è un evento inclusivo, che mira a creare un senso di comunità e appartenenza.

Come Raggiungere l’Ottobrata Monticiana

Il Rione Monti è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici di Roma. Chi arriva in metro può scendere alla fermata Cavour, mentre chi preferisce il bus può utilizzare le linee che fermano nei pressi di Via Cavour e Via Nazionale. Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze, ma si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici per evitare il traffico cittadino.

Informazioni Utili

Data: 9 ottobre 2026

9 ottobre 2026 Luogo: Rione Monti, Roma

Rione Monti, Roma Orario: Dalle 10:00 alle 22:00

Dalle 10:00 alle 22:00 Ingresso: Gratuito

Un Evento da Non Perdere

L’Ottobrata Monticiana 2026 è un evento che non può mancare nell’agenda di chi ama la cultura, la musica e le tradizioni. Con la partecipazione di Traindeville e tante altre attività, questa giornata promette di essere un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere un pezzo di Roma autentica e di immergerti nell’atmosfera unica del Rione Monti.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli