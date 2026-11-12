The Swingers al Charity Café: Un Viaggio nel Cuore dello Swing a Roma

Il cuore di Roma si prepara a battere al ritmo dello swing con l’arrivo di The Swingers al Charity Café. Questo evento, previsto per il 13 novembre 2026, promette di essere una serata indimenticabile per gli amanti della musica jazz e swing. Situato nel vivace quartiere di Testaccio, il Charity Café è noto per ospitare serate musicali di alta qualità, e l’arrivo di The Swingers non fa eccezione.

Chi sono The Swingers?

The Swingers sono una band che ha saputo conquistare il pubblico italiano con il loro stile unico e coinvolgente. La loro musica è un mix perfetto di swing tradizionale e jazz moderno, che riesce a far ballare e divertire persone di tutte le età. La formazione della band include musicisti di grande talento, ciascuno con una lunga esperienza nel mondo del jazz.

Il Charity Café: Un Tempio della Musica a Roma

Il Charity Café è più di un semplice locale; è un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo a Roma. Situato nel cuore di Testaccio, questo locale offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per godersi una serata di musica dal vivo. Con un calendario ricco di eventi che spaziano dal jazz al blues, il Charity Café è il luogo ideale per scoprire nuovi talenti e godere di performance di artisti affermati.

Cosa Aspettarsi dalla Serata

La serata del 13 novembre sarà un’opportunità unica per vivere un’esperienza musicale coinvolgente. The Swingers porteranno sul palco un repertorio ricco e variegato, che spazia dai grandi classici dello swing a brani originali. La loro energia e passione per la musica trasformeranno il Charity Café in una pista da ballo, dove il pubblico potrà lasciarsi andare al ritmo travolgente dello swing.

Perché Partecipare

Partecipare a un evento come quello di The Swingers al Charity Café è un’opportunità imperdibile per chi ama la musica dal vivo. Non solo si avrà la possibilità di ascoltare una band di talento, ma anche di immergersi in un’atmosfera unica, fatta di note, emozioni e condivisione. Inoltre, il Charity Café offre una selezione di drink e snack che renderanno la serata ancora più piacevole.

Informazioni Pratiche

Data: 13 novembre 2026

13 novembre 2026 Luogo: Charity Café, Testaccio, Roma

Charity Café, Testaccio, Roma Orario: 21:00

21:00 Biglietti: Disponibili in prevendita sul sito ufficiale del Charity Café

Come Raggiungere il Charity Café

Il Charity Café è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Situato nel cuore di Testaccio, è ben collegato tramite autobus e metropolitana. Per chi preferisce muoversi in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze. La posizione centrale del locale lo rende una meta ideale per una serata in città, permettendo di esplorare anche le bellezze del quartiere di Testaccio.

Un Evento da Non Perdere

La serata con The Swingers al Charity Café si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica swing e jazz. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, in uno dei locali più iconici di Roma. Prenota subito il tuo biglietto e preparati a lasciarti trasportare dalle note coinvolgenti di The Swingers.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le novità del Charity Café, visita il loro sito ufficiale e segui i loro canali social per rimanere aggiornato su tutte le iniziative.

Informazioni sull'autore Simone Durante Administrator Giornalista, appassionato di marketing e vero e proprio "Tecnico Umanista", Simone Durante naviga nel mondo digitale fin dai tempi del modem a 56k. Visualizza tutti gli articoli